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Кличко скоро уволят?: в Кабмине дали ответ

14:31
Кличко скоро уволят?: в Кабмине дали ответ - фото 1
Кличко скоро уволят?: в Кабмине дали ответ

Намедни Владимир Гройсман пообещал рассмотреть инициативу об увольнении Виталия Кличка с должности мэра. Пообещал и ушел в отпуск.

Зам Кличко подал в отставку. Названа причина

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу премьера.

"Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством заседания правительства не будет", - сказал секретарь Гройсмана Василий Рябчук.

Т .е., нет заседания - нет рассмотрения вопросов. А надолго ли Гройсман ушел отдыхать, источник не сообщил.

На неторопливость Кабмина уже сетуют и в окружении Зеленского.

"К сожалению, с момента инаугурации нового Президента - господина Зеленского - представление Кабинета Министров об увольнении Виталия Кличко не поступало. Я написал напоминание на имя министра Кабинета Министров, в котором попросил на основании тех же статей - ст. 118 Конституции Украины и ст. 8 ЗУ "О местных государственных администрациях" - предоставить представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации", - заявил на брифинге 30 июля глава ОП Андрей Богдан.

Интересно, что вопрос о своей отставке рассматривал и сам Кличко, но лишь при одном условии: досрочных выборов мэра.

Однако не факт, что он бы победил. Все мы помним, чем закончилась идея мэра объединится с Саакашвили и пойти в Раду: первый и вовсе не выдвинулся, а второй выдвинулся, но не дошёл.

А пока что во всей красе разыгрывается увлекательнейшая драма противостояния центральной и местной властей. Продолжайте следить за новостями на Без Табу.

 

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Виталий Кличко Киев Кабмин Владимир Гройсман Новости Украина
Укринформ
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