Зам Кличко подал в отставку. Названа причина

Зам Кличко подал в отставку. Названа причина

Заммэра Киева Владимир Прокопив решил уйти в отставку ради местных выборов.

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня я принял решение, что поведу команду Европейской Солидарности в столичный парламент", - заявил он.

И добавил следующее:

"ЕС поддержали почти 200 000 киевлян. Это люди, которым не безразлична судьба Украины. Это люди, которые никогда не воспримут ценности "русского мира". И для того, чтобы увеличить эту мощную поддержку работать надо уже сейчас.Решение возглавить партию Европейская Солидарность в Киеве делает невозможной мою дальнейшую работу на должности секретаря Киевсовета".

Отметим, что о выборах в свое время подумывал и экс-шеф Прокопива Виталий Кличко. Правда, в Раду. Но из этого у него ничего не получилось. На данный момент он стоит перед угрозой потери того, что еще имеет – кресла мэра.

Вопрос его отставке рассмотрят уже в ближайшее время в Кабмине.

Напомним, на мостик Кличко ополчилось НАБУ. Причина "поражает".