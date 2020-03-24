Кличко посчитал потери из-за COVID-19: Цифра впечатляет

Кличко посчитал потери из-за COVID-19: Цифра впечатляет

Глава КГГА Виталий Кличко посчитал финансовые убытки Киева от пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Уже сейчас я могу сказать, что потери, по предварительным расчетам, где один миллиард гривен, но я не исключаю, что цифра может увеличиваться", - заявил градоначальник.

Как уточнил политик, ситуация осложняется тем, что точно определить длительность карантина невозможно. Кроме того украинская столица зависит от тенденций мировой экономики.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

16 марта глава КГГА Виталий Кличко ужесточил карантинные меры в Киеве для борьбы с COVID-19.

18 марта перестал работать Киевский метрополитен.

20 марта принято решение о введинии режима чрезвычайной ситуации в украинской столице.

23 марта вступило в силу решение о запрете транспортного сообщения для большинства киевлян.