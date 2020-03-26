Кличко оправдался за VIP-палаты для политиков

Кличко оправдался за VIP-палаты для мажоров

Глава КГГА Виталий Кличко отрицает наличие VIP-палат в столичных больницах. Но не для всех.

Об этом политик написал в Facebook.

"Что касается VIP-палат, якобы, для депутатов и других чиновников, в случае их заболевания коронавирусом - такого нет! Я поднял информацию по распоряжению, которое распространяют сегодня СМИ", - заявил мэр Киева и сделал важное уточнение.

"Действительно, всегда так было, что первые лица государства - Президент, Премьер-министр, Глава Верховной Рады - на случай заболевания должны иметь определенные условия. Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине. Но такие условия могут касаться исключительно руководства государства", - сказал Кличко.

Кроме того политик поспешил опровергнуть слухи о VIP-статуе Александровской больницы, где ныне проходит лечения целый ряд нардепов.

"Александровская больница является базовой. И, в основном, всех больных или с подозрением на короновирус сегодня отправляют туда. Если будет увеличиваться количество больных, мы будем лечить их и в других определенных и подготовленных для этого больницах. Таких сегодня в столице 7, включая Александровскую. И их список опубликован", - подытожил глава КГГА.

Отметим, что на данный момент китайский коронавирус успел подкосить целую плеяду украинских политиков:

18 марта пресс-служба МОЗ заявила, что среди больных коронавирусом числится нардеп Сергей Шахов, ранее отдыхавший в Куршавеле (Франция). После возвращения в Украину политик принял участие в работе комитета экологии; на внеочередном заседании ВРУ он участия не принимал.

21 марта Шахова госпитализировали в столичную больницу с воспалением легких.

22 марта коронавирус диагностировали у еще одного нардепа - Сергея Вельможного.

Немного погодя печальную эстафету перенял "слуга народа" Руслан Горбенко.

24 марта стало известно о заболевании депутата Сергея Рудыка.

В этот же день стало известно о госпитализации экс-главы СБУ Валерия Хорошковского.