Чиновники приказали киевским больницам готовиться к наплыву ВИП-персон с крутыми райдерами

Власти не хотят лечиться в условиях, которые создали для народа

Привыкшие десятилетиями тырить деньги в Украине, но лечиться в лучших клиниках мира госслужащие оказались в ситуации, когда их жизнь зависит от квалификации врачей, которым все это время лишь ухудшали уровень жизни. Теперь же власть имущих и влиятельных особ жареный петух в голову клюнул.

Привыкшим писать собственные правила и плевать на обычный народ богачам не улыбается находиться в государственных инфекционках при отсутствии аппаратов искусственной вентиляции легких, лекарств и так далее.

Не нравится чинушам и ремонты в больницах, на которые годами не выделяли деньги.

Поэтому в рамках подготовки к наплыву ВИП-пациентов, Департамент здравоохранения КГГА отправил в больницы указ о подготовке особых условий для высших лиц государства. В документе сказано, что персонажам с государственной охраной нужно будет обеспечить отдельные и просторные палаты площадью не менее 13 квадратных метров, затемненные стекла, операционный и диагностический блоки, а также другие отделения. Более того, для "слуг народа" медики обязаны забронировать резерв лекарств, медсестер, которые должны круглосуточно дежурить в палатах и возле пациентов высшего уровня. Оборудование типа ИВЛ и ЭКМО у рядовых людей также, само собой, отберут. На случай, если оно понадобится кому-то, из победителей на выборах или приближенных к ним.

В список больниц, которые невесть за какие средства и в кратчайшие сроки должны обеспечить столь крутые условия для политиков, попали 17 медучреждений, среди которых Александровская больница, Детская клиническая больница №7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии.

К слову, прописали для VIP-"клиентов" и особые требования для бригад скорой помощи, которые для рядовых граждан попросту никогда не осуществлялись бы. Забирать на госпитализацию важных для государства лиц обязаны только врач, двое фельдшеров и водитель с опытом работы не менее пяти лет.

Более того, по данным источников Без Табу, для оборудования палат "крутьки" забирают у докторов ординаторские. У тех врачей, которым в ближайшее время предстоит столкнуться с дичайшей нагрузкой, дефицитом времени на сон, недостатком средств безопасности и так далее.

Напомним, в Украине официально зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди заболевших - экс-глава СБУ и соратник лидеров Зе команды Валерий Хорошковский, член "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Лукашев, адепт Зеленского Руслан Горбенко и депутат группы "Доверие" Сергей Шахов. В больнице находится и нардеп Сергей Вельможный, у которого COVID-19 не смогли диагностировать. Но у его сына тесты показали положительный результат.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.