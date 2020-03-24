Кличко допустил закрытие Киева: Все подробности
Глава КГГА Виталий Кличко допустил закрытие Киева на въезд и выезд.
Об этом мэр столицы сообщил в Telegram
"Сегодня ситуация еще контролируется. Но, если она резко начнет ухудшаться, то у нас не будет другого выхода, как вводить более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижение по городу. Закрывать въезды и выезды из столицы. Крайне ограничивать передвижение людей по городу. Все это – возможно", - заявил Кличко, подчеркнув, что надежда все же есть.
"Но сегодня многое зависит и от киевлян. Если они будут выполнять введенные правила ограничений, обострения ситуации можно избежать. Еще раз призываю всех жителей столицы и страны - по возможности оставайтесь дома! НЕ подвергайте опасности себя и тех, кто рядом", - добавил мэр Киева.
Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
16 марта глава КГГА Виталий Кличко ужесточил карантинные меры в Киеве для борьбы с COVID-19.
18 марта перестал работать Киевский метрополитен.
20 марта принято решение о введинии режима чрезвычайной ситуации в украинской столице.
23 марта вступило в силу решение о запрете транспортного сообщения для большинства киевлян.