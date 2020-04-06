Киевлянин переплыл Днепр, чтобы попасть в качалку: Но появилась полиция – ВИДЕО

Киевлянин переплыл Днепр, чтобы попасть в качалку: Но появилась полиция – ВИДЕО

В понедельник, 6 апреля, киевлянин переплыл Днепр, чтобы незаконно попасть в легендарную качалку в Гидропарке. Но появилась полиция.

Об этом написал журналист Борис Анимов в Facebook.

"Бомба!! Мужик, которого не пустили на качалку в Гидропарк полицейские, начал переплывать реку, где находится спортивная площадка!!! На другом берегу его встретили десяток копов, которые бежали на перегонки нарушителю карантина", - рассказал работник СМИ.

Для справки

Качалка в Гидропарке – легендарное место в Киеве для всех любителей тяжелой атлетики и не только. Основана в 1970-х гг. Весной 2020 г. после введения общеукраинского карантина, самодельный зал под открытым небом впервые оказался под угрозой простоя.

Однако любителей потягать железо запреты властей не смутили и они продолжили заниматься спортом. В ответ полиция изолировала район.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

16 марта глава КГГА Виталий Кличко ужесточил карантинные меры в Киеве для борьбы с COVID-19.

18 марта перестал работать Киевский метрополитен.

20 марта принято решение о введинии режима чрезвычайной ситуации в украинской столице.

23 марта вступило в силу решение о запрете транспортного сообщения для большинства киевлян.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.