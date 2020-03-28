У Кличко рассказали о закрытии Киева: Что изменится?
Киевский штаб по ликвидации последствий ЧС раскрыл подробности возможных ограничений при въезде и выезде из столицы Украины.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой главу штаба Владимира Бондаренко.
По словам советника Кличко, на сегодняшний день определенные ограничения распространяются лишь на въезд автобусов междугородного и межобластного сообщения; легковому транспорту – проезд свободный.
Однако в случае ухудшения ситуации могут быть приняты "другие решения". В частности,
термометрия (меряние температуры - прим. ред.) на въездах в город станет обязательной.
Также Бондаренко подчеркнул, что все ограничения, установленные для столицы синхронизированы с решениями Кабинета Министров Украины.
"То есть: въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются! Главное в это время - не поддаваться панике и проверять информацию! Киевская городская государственная администрация - КГГА в оперативном режиме предоставляет объяснение всем своим решениям!", - добавил советник Кличко.
Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
16 марта глава КГГА Виталий Кличко ужесточил карантинные меры в Киеве для борьбы с COVID-19.
18 марта перестал работать Киевский метрополитен.
20 марта принято решение о введинии режима чрезвычайной ситуации в украинской столице.
23 марта вступило в силу решение о запрете транспортного сообщения для большинства киевлян.