Киев остановит весь транспорт – Аваков
Глава МВД Арсен Аваков заявил о скорой остановке всех видов транспорта в Киеве. И не только.
Об это сообщает БЕЗ ТАБУ.
"Нужно выиграть время, что бы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы - важен!!! И потому – ТОТАЛЬНЫЙ ПОЛНЫЙ КАРАНТИН – моя позиция, о которой хочу просить каждого из Вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти", - написал Арсен Аваков в Facebook.
По словам министра, на данный момент президентский штаб готовит соотвествующие меры для дальнейшей реализации.
В частности, предлагается остановить любые транспортные перевозки.
"Общественным транспортом, сейчас должны пользоваться медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Остальные – не выходить из дома.!! Прошу Вас! Посмотрите что происходит в мире – давайте защитим себя максимально", - отметил глава МВД.
Ниже в комментариях Арсен Аваков добавил, что Киев перейдет к упомянутой мере уже в это воскресенье.
11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы. Подробнее об этом читайте здесь.