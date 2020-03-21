Киев остановит весь транспорт – Аваков

Киев остановит весь транспорт – Аваков

Глава МВД Арсен Аваков заявил о скорой остановке всех видов транспорта в Киеве. И не только.

Об это сообщает БЕЗ ТАБУ.

"Нужно выиграть время, что бы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы - важен!!! И потому – ТОТАЛЬНЫЙ ПОЛНЫЙ КАРАНТИН – моя позиция, о которой хочу просить каждого из Вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти", - написал Арсен Аваков в Facebook.

По словам министра, на данный момент президентский штаб готовит соотвествующие меры для дальнейшей реализации.

В частности, предлагается остановить любые транспортные перевозки.

"Общественным транспортом, сейчас должны пользоваться медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Остальные – не выходить из дома.!! Прошу Вас! Посмотрите что происходит в мире – давайте защитим себя максимально", - отметил глава МВД.

Ниже в комментариях Арсен Аваков добавил, что Киев перейдет к упомянутой мере уже в это воскресенье.

11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы. Подробнее об этом читайте здесь.