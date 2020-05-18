Киев ослабит карантин: Что изменится?

Киев ослабит карантин: Что изменится?

С 22 мая киевские власти ослабят карантинные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

Об этом заявил глава КГГА Виталий Кличко в Telegram.

"Друзья! После 22 мая столица , как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать: промышленные рынки, большие магазины площадью до 1000 м2, спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов", - заявил мэр Киева.

Кроме того столичные власти планируют возобновить работу наземного общественного транспорта. С 25 мая возможно возобновление работы метро, КГГА ожидает соответствующего решения Кабинета министров Украины.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

16 марта глава КГГА Виталий Кличко ужесточил карантинные меры в Киеве для борьбы с COVID-19.

18 марта перестал работать Киевский метрополитен.

20 марта принято решение о введинии режима чрезвычайной ситуации в украинской столице.

23 марта вступило в силу решение о запрете транспортного сообщения для большинства киевлян.