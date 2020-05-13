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Кличко попросил запустить метро в Киеве: Названа дата

20:35
Кличко попросил запустить метро в Киеве: Названа дата - фото 1
Кличко попросил запустить метро в Киеве: Названа дата

Глава КГГА Виталий Кличко попросил Кабинет министров Украины запустить метрополитен в Киеве.

Криклий рассказал, когда в Украине запустят транспорт

Об этом мэр столицы заявил во время брифинга.

"Я обращаюсь к правительству: после 22 мая, а точнее — с 25 мая, позволить восстановить работу метро в столице. Конечно, мы будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится", - сказал Виталий Кличко.

По словам политика, открытие работы метро является необходимой мерой, т.к. городу грозит "транспортный коллапс".

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

16 марта глава КГГА Виталий Кличко ужесточил карантинные меры в Киеве для борьбы с COVID-19.

18 марта перестал работать Киевский метрополитен.

20 марта принято решение о введинии режима чрезвычайной ситуации в украинской столице.

23 марта вступило в силу решение о запрете транспортного сообщения для большинства киевлян.

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Новости Украина Киев Виталий Кличко метро
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