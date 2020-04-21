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Карантин продлят до 12 мая в Украине: Что изменится?

10:40
Карантин продлят до 12 мая в Украине: Что изменится? - фото 1
Карантин продлят до 12 мая в Украине: Что изменится?

Кабмин продлит карантин в Украине до 12 мая. Но есть и хорошие новости.

МОЗ выступил за продление карантина в Украине: Раскрыты детали

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на главу МОЗ Максима Степанова.

"Минздрав будет предлагать смягчение карантинных мер. Например, разрешить прогулки парками. Но эти прогулки будут ограничены по количеству лиц и наличию средств индивидуальной защиты во время прогулок", - заявил министр.

Также Степанов подчеркнул, что МОЗУ предложит открыть музеи и библиотеки, но лишь при соблюдении определенных мер.

"Мы планируем еще ряд смягчений карантинных мероприятий, но подчеркиваем, что будет четко регламентировано, как можно будет посещать то или иное заведение", - добавил министр.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

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