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Канада даст Украине бронетехнику – Зеленский

10:34
Канада даст Украине бронетехнику – Зеленский - фото 1
Канада даст Украине бронетехнику – Зеленский

Канада поставит Украине современную бронетехнику. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Принято принципиальное решение о возможности поставок оборонительного вооружения и новейшей военной техники", - сказал президент во время вояжа в Канаду.

И подчеркнул следующее:

"Мы подписали соглашение и внесли Украину в список стран, в которые разрешено продавать вооружение. Мы уже видели инвестиции канадских компаний в завод боеприпасов в Украине. И мы продолжим работать с Украиной, чтобы они получили поддержку, в которой они нуждаются: как от канадских военных инструкторов, так и в вооружении".

Отметим, что ранее Владимир Зеленский попросил у США оружие. Об этом заявил сенатор-республиканец Роберт Портман.

По словам политика, президент Украины произвел на него благоприятное впечатление. На встрече Зеленский отметил храбрость украинских войск, рассказал о российской пропаганде на границе и заявил о потребности ВСУ в новых системах вооружений.

"Мы разговаривали около часа и обсудили широкий спектр тем", - отметил сенатор.

И добавил, что он также пообщался с главой Генштаба Русланом Хомчаком.

"У нас был открытый и обстоятельный разговор о том, чем Соединенные Штаты могут помочь. Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам Вооруженных сил и администрацией (Дональда) Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился", - заявил Портман.

Напомним, Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину.

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Канада ВСУ Владимир Зеленский Новости Украина
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