Канада даст Украине бронетехнику – Зеленский
Канада поставит Украине современную бронетехнику. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Принято принципиальное решение о возможности поставок оборонительного вооружения и новейшей военной техники", - сказал президент во время вояжа в Канаду.
И подчеркнул следующее:
"Мы подписали соглашение и внесли Украину в список стран, в которые разрешено продавать вооружение. Мы уже видели инвестиции канадских компаний в завод боеприпасов в Украине. И мы продолжим работать с Украиной, чтобы они получили поддержку, в которой они нуждаются: как от канадских военных инструкторов, так и в вооружении".
Отметим, что ранее Владимир Зеленский попросил у США оружие. Об этом заявил сенатор-республиканец Роберт Портман.
По словам политика, президент Украины произвел на него благоприятное впечатление. На встрече Зеленский отметил храбрость украинских войск, рассказал о российской пропаганде на границе и заявил о потребности ВСУ в новых системах вооружений.
"Мы разговаривали около часа и обсудили широкий спектр тем", - отметил сенатор.
И добавил, что он также пообщался с главой Генштаба Русланом Хомчаком.
"У нас был открытый и обстоятельный разговор о том, чем Соединенные Штаты могут помочь. Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам Вооруженных сил и администрацией (Дональда) Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился", - заявил Портман.
Напомним, Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину.