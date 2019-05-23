НАТО продолжит поддерживать Украину – заявление

НАТО продолжит поддерживать Украину – заявление

Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину.

Об этом заявил главнокомандующий войсками НАТО генерал Тод Уолтерс.

"Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы",- сказал военачальник.

Отметим, что это далеко не первое заявление подобного рода. После победы Владимира Зеленского на выборах президента, многие западные союзники выразили свою поддержку Украине. Что касается внешнеполитического курса нашей страны, нынешний гарант был ясен как никогда: мы вступим в НАТО, но лишь после референдума.

В то же время президент Украины далеко не против реформы ВСУ по натовскому образцу. Об этом свидетельствует военная доктрина, разработанная Командой Зе. В частности, предлагается изменить структуру командования войсками и процедуру закупок вооружений.