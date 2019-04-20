ВСУ получит мощную технику - ФОТО, ВИДЕО

14:00 20 апреля,

ВСУ получит мощную технику- ФОТО

Украинская армия получит новые артиллерийские комлпексы.

Об этом сообщает Южный курьер.

По данным источников, уже через несколько месяцев наших воинов оснастят комплексами автоматизированного управления артиллерийскими батареями и дивизионом “Оболонь-А”. Новым оружием переоборудуют целый ряд бронемашин.

"И вправду интересный экземпляр, позволяющий не только оперативно выполнять все расчеты и артиллерийские задачи, которые должны проводиться для подготовки стрельбы батареей, но и работа которых обеспечивается высокоскоростными компьютерами шведского производства", - отмечает военный эксперт Александр Коваленко.

Разработкой и конструированием комплексов занимается Львовский государственный завод “Лорта”. Первые образцы данной техники украинцы уже могли понаблюдать воочию на параде ко Дню Независимости Украины в 2018 году.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко анонсировал закупку новейшего американского вооружения.

Об этом он сообщил в телеэфире одного из телеканалов. Как заявил президент, на данный момент в АП уже завершились переговоры по поставкам из США противотанковых ракетных комплексов Javelin.

"Также мы собираемся сейчас расширить это сотрудничество. Будет закуплено дополнительно новейшее вооружение, в том числе из США", - добавил президент.