ВСУ получит мощную технику - ФОТО, ВИДЕО
Украинская армия получит новые артиллерийские комлпексы.
Об этом сообщает Южный курьер.
По данным источников, уже через несколько месяцев наших воинов оснастят комплексами автоматизированного управления артиллерийскими батареями и дивизионом “Оболонь-А”. Новым оружием переоборудуют целый ряд бронемашин.
"И вправду интересный экземпляр, позволяющий не только оперативно выполнять все расчеты и артиллерийские задачи, которые должны проводиться для подготовки стрельбы батареей, но и работа которых обеспечивается высокоскоростными компьютерами шведского производства", - отмечает военный эксперт Александр Коваленко.
Разработкой и конструированием комплексов занимается Львовский государственный завод “Лорта”. Первые образцы данной техники украинцы уже могли понаблюдать воочию на параде ко Дню Независимости Украины в 2018 году.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко анонсировал закупку новейшего американского вооружения.
Об этом он сообщил в телеэфире одного из телеканалов. Как заявил президент, на данный момент в АП уже завершились переговоры по поставкам из США противотанковых ракетных комплексов Javelin.
"Также мы собираемся сейчас расширить это сотрудничество. Будет закуплено дополнительно новейшее вооружение, в том числе из США", - добавил президент.