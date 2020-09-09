Владимир Зеленский Владимир Балух Карантин в Украине Танці з зірками Беларусь Гео Лерос война на Донбассе Досье

Израиль направит свою полицию в Украину: Причина хорошо известна

08:26
Израиль направит свою полицию в Украину: Причина хорошо известна - фото 1
Израиль направит свою полицию в Украину: Причина хорошо известна

Израиль направит своих полицейских в Украину для помощи в поддержании правопорядка в местах празднования еврейского нового года Рош ха-Шана.

Умань посетят 3 тысячи хасидов – Аваков

Об этом написал замглавы МИД Украины Евгений Енин в Facebook.

"Вчера обсудили вопросы взаимодействия центральной и местной власти во время празднования Рош ха-Шана в Умани, а сегодня Правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в Умани в ответ на запрос Национальной полиции Украина", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

Летом 2020 г. главный раввин Украины Яков Дов Блайх заявил, что Кабмин разрешил паломничество 5 тысяч евреев в Умань. В августе Минздрав Израиля официально выступил против этой идеи, однако со стороны украинского правительства какие-либо действия предприняты не были.

17 августа мэр Умани Александр Цебрий пообещал установить блокпосты на границах города. Для пущей эффективности ограничительных мер, политик отправился в Киев для личной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В конце августа, несмотря на призывы Кабмина не приезжать в Украину, Умань заполонили тысячи хасидских паломников.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Умань Национальная полиция Израиль МИД Украины Новости Украина
Без табу
Другое на тему
COVID-19 продолжает косить украинцев, МОЗ испытывает оптимизм - фото 1
COVID-19 продолжает косить украинцев, МОЗ испытывает оптимизм
10:25
В Беларуси пропал еще один член Координационного Совета - фото 1
В Беларуси пропал еще один член Координационного Совета
09:27
Полицейские якобы рьяно принялись за расследование нападения на Балуха - фото 1
Нападение на Балуха: полиция нашла сумку с вещами пострадавшего
Вчера, 21:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі - фото 1
Вбивці Іси Мунаєва та охоронці Захарченка: чим займалися кадирівці головорізи на Донбасі
14 августа, 13:00