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Глава Донеччины попал под обстрел – СМИ

19:02
Глава Донеччины попал под обстрел – СМИ - фото 1
Глава Донеччины попал под обстрел – СМИ

В среду, 10 июля, КрАЗ ВСУ попал под обстрел боевиков. По данным СМИ, в колоне находился техники губернатор Донеччины Павел Кириленко.

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"В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести", - говорится в сообщении ООС.

Глава Донеччины попал под обстрел – СМИ - фото 184082

По данным Украинской правды, под обстрел попало и авто Павла Кириленко. Чиновник не пострадал.

В ООС не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Напомним, экс-командующий ООС Сергей Наев отчитался об успехах ВСУ за последний год войны на Донбассе. По словам генерала, Украине удалось вернуть 24 км (в квадрате) территорий.

По словам военносдужащего, уже 30 апреля 2018 г. были завершены все мероприятия по подготовке сил ООС. Формат операции предусматривал проведения целого ряд действий. Как результат, "Объединенные силы стабилизировали линию соприкосновения, показали мощь украинского оружия и продолжили борьбу с врагом".

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ВСУ АТО Павел Кириленко война на Донбассе Новости Украина
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