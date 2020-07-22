Геращенко пояснил идиотские зашквары ментов во время задержания луцкого террориста ВИДЕО

Кривоша очень показательно задерживали

Видео с явно или наигранным или непрофессиональным задержанием Максима Кривоша разлетелось соцсетями вечером во вторник, 21 июля. Уже к утру следующего дня его начали удалять.

То, что вчера продемонстрировали бойцы спецназа, со стороны больше походит на откровенный договорняк и вообще постановку всего захвата заложников.

Так, якобы после разговора с Зеленским настроенный на совершение кровавых преступлений Кривош согласился здаться. При этом его не отправились паковать большими силами бойцов, ему не приказали выходить из автобуса по команде, да и вообще коммуникации ментов со злоумышленником, судя по всему, были крайне провальными.

На одном из видео видно, как Кривош без оружия выходит из автобуса и где-то с полминуты растерянно ждет, пока к нему хоть кто-то подойдет. Затем к нему подбегают пару патрульных, которые надевают на руках террориста наручники и уводят его на допрос. А вот после этого началось представление Авакова. Взрывается какой-то боеприпас, который вообще не стоило применять, к автобусу подлетают бойцы на БТРе, которые вообще не отстреливают, что им нужно делать. И только после того, как им кто-то из заложников пояснил, что боевик уже захвачен, ордынцы Авакова героически удалились.

В эфире одного из телеканалов заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в итоге прокомментировал подъезд ментов на бронетранспортере и со взрывом:

- Под одеждой у этого человека, могло быть другое оружие, которое "не видно диванным экспертам на расстоянии". Поэтому была создана ситуация с шумовыми эффектами, чтобы психологически подавить преступника, - заявил соратник Авакова.

Напомним, утром 21 июля в центре Луцка злоумышленник Максим Кривош захватил автобус с 20 пассажирами и позвонил в полицию, потребовав от правоохранителей и топ-чиновников признать себя террористами. После длительных переговоров, преступник все же согласился освободить нескольких заложников, но Владимиру Зеленскому при этом пришлось записать видосик с рекламной запрещенного к показу фильма. После штурма автобуса, в ходе которого обезумевший захватчик сдался и не оказал сопротивление, видео с президентом было удалено.