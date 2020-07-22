Аваков заявил о задержании сообщников луцкого террориста

Аваков рассказал о задержании якобы сообщников луцкого террориста

Окрыленный своим очередным успехом в противодействии террористам министр внутренних дел сделал целый ряд резонансных заявлений после задержания Максима Кривоша.

В ходе брифинга по окончанию спецоперации в Луцке, где неадекватный и вооруженный террорист захватил рейсовый автобус с пассажирами, Арсен Аваков объявил о задержании пособников злоумышленника.

- Его пособники задержаны. В частности, в Харькове задержали мужчину, с которым он дружил, - отметил министр, не пояснив, какой была роль друга Кривоша в совершенном им преступлении.

Не сообщил никаких подробностей глава МВД и по поводу других сообщников террориста. При этом остается открытым вопрос, были ли они вообще. Поскольку преступник хоть и говорил о том, что "с ним много людей", заявлял о бомбе в одном из общественных мест областного центра, никаких данных о его сообщниках не было.

Вполне может быть, что менты просто в очередной раз показательно паканули невиновных людей для демонстрации своей эффективности обществу. Впрочем, нельзя исключать и того факта, что Аваков мог не соврать.

Сами копы сейчас ссылаются на тайну следствия и не говорят ничего о других фигурантах уголовного дела о захвате автобуса.

Напомним, утром 21 июля в центре Луцка злоумышленник Максим Кривош захватил автобус с 20 пассажирами и позвонил в полицию, потребовав от правоохранителей и топ-чиновников признать себя террористами. После длительных переговоров, преступник все же согласился освободить нескольких заложников, но Владимиру Зеленскому при этом пришлось записать видосик с рекламной запрещенного к показу фильма. После штурма автобуса, в ходе которого обезумевший захватчик сдался и не оказал сопротивление, видео с президентом было удалено.