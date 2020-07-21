Луцкий террорист освободил первых заложников - ВИДЕО

Луцкий террорист освободил первых заложников - ВИДЕО

Луцкий террорист Максим Кривош отпустил первых заложников.

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook.

"Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождёнии первых трёх заложников ! Это пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Они свободны !", - заявил правоохранитель.

Напомним, что…

21 июля в центре Луцка злоумышленник Максим Кривош ("Плохой") захватил автобус с пассажирами и позвонил в полицию, потребовав от правоохранителей и чиновников признать себя террористами.

Кроме того преступник заявил, что перед захватом транспорта он успел заложить взрывчатку где-то в городе. На данный момент на месте ЧП работают правоохранители.

По факту преступления открыто уголовное производство ( ч. 1 ст. 258 УКУ "Террористический акт").