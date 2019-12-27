Гео Лерос: Творческий "слуга народа" и мастер крепкого слова
Гео Лерос за работой
Биография нардепа 9 созыва Гео Лероса, которому мы все обязаны появлению в Киеве и других городах страны муралов.
Он украсил Украину муралами, матерился в депутатских чатах и отхватил от коллеги.
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