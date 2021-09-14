Не варто вештатися гей-клубами і борделями, захищаючи традиційні сімейні цінності

Гео Лерос - палій? / Слуга Народу

Політичний оглядач на тлі історії з підпалом авто Гео Лероса виводить просту максиму, яку варто взяти на озброєння усім політикам і громадським діячам з претензіями на роль борців за правду.

Історія з Леросом є ще однією вельми показовою ілюстрацією того, що досі не можуть второпати деякі самопроголошені антикорупціонери з претензією на статус моральних авторитетів: не варто боротися проти геїв і водночас відвідувати гей-клуби. Не варто захищати сімейні цінності і водночас вештатися борделями. Сорі, не так. Правильніше, не варто вештатися гей-клубами і борделями, захищаючи "традиційні" сімейні цінності". Не варто нюхати кокс і виголошувати з "напудреним носом" палкі промови про шкоду наркотиків.

Бо все таємне рано чи пізно стане відкритим...

І йдеться навіть не про те, що високі моральні ідеали легше проголошувати, ніж їм відповідати чи дотримуватися. Це в принципі і так зрозуміло.

Йдеться про брехню і ліцемірство.

А у випадку з фігурантом наведеного нижче запису ще й про жадібність і доволі посередній "кримінальний талант".

Думаю, "три чи чотириходівки" авторства Лероса будуть гідно оцінені правоохоронними органами, які вже розпочали відповідне рослідування. І перед "аниткорупціонером" відкривається цілком реальна перспектива, говорячи словами живого класика: "танцювати ламбаду з пєтухамі на параші".

Найкумендніше, що ніхто з тих, кто "юзав" Лероса у нинішніх обставинах не стане на його захист. Бо геть токсичний, а головне - неефективний і відпрацьований матеріал.

Се ля ві.

Пост Валентина Гладких на фейсбуці: