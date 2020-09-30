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Лерос обвинил Тищенко в подготовке нападения: "Ревизор" все отрицает

18:00
Лерос обвинил Тищенко в подготовке нападения: "Ревизор" все отрицает - фото 1
Лерос обвинил Тищенко в подготовке нападения: "Ревизор" все отрицает

Народный депутат Гео Лерос обвинил слуг народа Николая Тищенко и Дениса Комарницкого в подготовке нападения.

Гео Лерос обвинил Зеленского в заказе на его арест

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост политика в Facebook.

"Мне офицер СБУ передал записи прослушивания «смотрящего» за столицей Дениса Комарницкого. На этих записях разговоры с народным депутатом Николаем Тищенко. Они обсуждают как Тищенко с помощью Зеленского и своего кума Андрея Ермака отмазывает главного коррупционера столицы, как они планируют публичную дискредитацию своих оппонентов, а сам Комарницкий угрожает совершить действия, которые угрожают моему здоровью", - сообщил нардеп.

Что говорят в Команде Зе?

Пресс-служба Николая Тищенко назвала ерундой заявления Гео Лероса.

"Гео Лерос - это главный предатель Украины. Его заявления являются полной ерундой. Если есть доказательства, то пусть идет с ними в специализированные органы. А так это просто политический пиар обиженного человека. Он предал президента. А сейчас пытается дискредитировать его команду. Недостойно и низко. Хотя ничего другого от него и не стоит ожидать", - заявил источник в комментарии УП.

Напомним, что…

За прошедшие полгода у Гео Лероса значительно усложнились отношения с правящей верхушкой Зе. Из-за отказа следовать "линии партии" 1 сентября 2020 г. нардеп был исключен из фракции Слуги народа.

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Гео Лерос Николай Тищенко Денис Комарницкий Новости Украина
Без табу
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