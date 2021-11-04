Блазень Гео Лерос показав "фак" Президенту України з трибуни Верховної Ради ВІДЕО

Гео Лерос тикає "фак" очільнику Української держави / 24 канал

Зашкварений по самі вінця скандалдьний колишній "слуга народу" депутат здійснив черговий акт політичного самогубства в режимі онлайн.

4 листопада Гео Лерос під час виступу в парламенті показав непристойний жест Президенту України Володимиру Зеленському.

"Доброго дня, пане президенте. Бачу, Ваш Єрмак теж тут. Я хочу Вам сказати, що я не боюся казати правду. Ви можете скільки завгодно травити на мене свої правоохоронні органи, "клєпати" справи, але я не боюся казати правду… Ви – головний зрадник в країні", - ляпнув скандаліст та показав Гаранту Конституції середній палець.

Після цього спікер парламенту Руслан Стефанчук попросив вимкнути Леросу мікрофон. Той, виходячи з-за трибуни, показав Зеленському середній палець.

Фак Президенту від Лероса:

Одразу слово взяла "слуга" Мезенцева Марія і звернулася до регламентного комітету, аби той дав оцінку діям Лероса.

Після цього фракція "Слуга народу" повідомила, що звернулася до регламентного комітету Ради з вимогою дати оцінку і винести рішення щодо поведінки народного депутата Лероса.