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Гео Лерос обвинил Зеленского в заказе на его арест

14:06
Гео Лерос обвинил Зеленского в заказе на его арест - фото 1
Гео Лерос обвинил Зеленского в заказе на его арест

Народный депутат Гео Лерос обвинил президента Украины Владимира Зеленского в желании посадить его в течении месяца.

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Об этом политик написал в Facebook.

"Президент поставил задачу заместителю его офиса - Олег Татарову "посадить" меня в течение следующего месяца. Все дела сфабрикованы от одной ОО (общественной организации - прим. ред.), которую возглавляет адвокат группы Татарова. Вчера в кафе моей знакомой приехало восемь силовиков, которые пытались незаконным способом получить записи с камер видеонаблюдения за то время, когда я там находился", - заявил бывший "слуга народа".

Что было ранее?

31 августа, выступая на сьезде партии "Слуга народа", президент Украины Владимир Зеленский обозвал "микробами" депутатов Команды Зе, "которые забыли для чего попали в Раду".

В ответ Гео Лерос раскритиковал президента, обвинив его в кумовстве, защите интересов олигархов и покрывательстве коррупции.

В Слуге народа очень негативно восприняли заявление депутата и приняли решение исключить его из своих рядов.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед СМИ, обозвал Гео Лероса взяточником и предателем.

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