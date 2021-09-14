Гео Лерос сам влаштував спалення своєї автівки

Лерос гарно піарився на спаленій автівці / Соцмережі

Принаймні, так вважають у ДБР, а щоб переконати у цьому інших, будуть досліджувати ролик з імовірною участю Лероса, де він «обговорює деталі нападів».

Це відео 13 вересня почало майже одночасно зʼявлятися в різних Telegram-каналах з багатотисячною аудиторією.

Державне бюро розслідувань з посиланням на відео, яке поширюють в інтернеті, заявило, що дії особи, схожої на нардепа Гео Лероса, можуть містити ознаки кримінального злочину. Вони підозрюють, що нардеп сам організував напад на себе і підпал свого Mercedes Benz.

«На відео зафіксовано особу, що зовні схожа на народного депутата Гео Лероса, яка за грошову винагороду підшукує співучасників для вчинення кримінального злочину, а саме — імітації нападу на себе особисто задля створення ілюзії погроз нібито за політичну діяльність і з метою дискредитації органів державної влади», — ідеться в повідомленні ДБР.

Також, за даними Бюро, на відео чоловік [імовірно, Лерос] обговорює зі співрозмовником план використання цієї ситуації як інформаційного приводу для подальших публічних виступів.

Сам Лерос назвав це відео «брудною кампанією» проти нього у відповідь на події, які відбулися з ним у Раді минулого тижня [ідеться про кумедну штовханину з нардепом Миколою Тищенком]. Депутат переконує, що звук у відеоролику «повністю сфабрикований», і наголошує, що на ньому замазано 70% екрану.

У ДБР зазначили, дії нардепа можуть бути кваліфіковані за ч. 1 ст. 14 (підготовка до злочину) та ч. 2 ст. 384 КК України (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу). ДБР передало в Офіс генпрокурора відповідні матеріали для ознайомлення.

Поліція Києва уже заявила, що вивчає відеозапис розмови за «участю народного депутата».

Нагадаємо, що 28 серпня 2020 року народний депутат України Гео Лерос заявив про ймовірний підпал свого автомобіля. Інцидент він пов’язав зі своєю політичною діяльністю та активно на цьому піарився.