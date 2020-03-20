За критику предательски-примирительных процессов: Зеленский уволил своего советника

Гео Лерос уже не в любимчиках у Зеленского

После того, как Гео Лерос публично высказал, что позиция Андрея Ермака о создании незаконных переговорных площадок с террористами ведет к признанию Украиной "ДНР" и "ЛНР", президент Зеленский решил уволить нардепа и по совместительству своего внештатного советника.

В пятницу, 20 марта, на сайте президента опубликовали указ №100/2020, согласно которому бывший советник Виталия Кличко и нардеп от "Слуги народа" с сегодняшнего дня уже не является советником лидера Зе команды.

"Освободить Лероса Гео Багратовича от выполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата)", - сказано в документе.

Кроме того, нет никаких сомнений, что художник и основатель одного из крупнейших международных арт-проектов Art United Us, который подался в политику, поверив в обещанные артистами обещания, отныне окажется в немилости у своих коллег.

А уволили парламентария после его фразы о том, что Ермак фактически старается признать субъектность ОРДиЛО:

"Я опешил, когда узнал, что документ реальный. Есть риск, что своей подписью, глава Офиса Президента де-юре признает субъектность ОРДЛО, да еще и соглашается, что вот это ОРДЛО может сидеть на равных за столом с Украиной. Украинские законы утверждают иное. Существуют временно оккупированные территории Украины, на которых действует оккупационная администрация РФ. Зачем главе президентского офиса консультации с каким-то ОРДЛО вместо России не понимаю не только я, но и большая часть фракции Слуга Народа, и многие граждане нашей страны. Если бы у нас реально был внутренний конфликт, а не война с РФ, мы бы его решили еще в 2014 году, когда силы АТО успешно освобождали украинские территории от террористов. Понадобилась Иловайская трагедия, чтобы власть признала, что война идет с регулярными войсками РФ без шевронов, а не с местными ополченцами", - заявил Лерос в одном из интервью накануне лишения должности.

Напомним, 11 марта в ТКГ в Минске было зафиксировано соглашение о создании некоего органа, который подразумевает субъектность оккупированных территорий, а не причастность их к Украине. РФ же в нем наделена статусом гаранта наблюдателя наравне с ОБСЕ, Францией и Россией.

Окончатально же решение группы о создании Консультативного совета будет подписано 25 марта 2020 года.