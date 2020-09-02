Гео Лерос пожалуется на Зеленского в полицию – заявление

Лерос пожалуется на Зеленского в полицию – заявление

Народный депутат Гео Лерос пообещал написать заявление в полицию на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом политик написал в Facebook.

"Господин Президент, я никогда не был чиновником, я не клоун с 95 квартала и не ларьочний решала, мне взяток не дают. Вы всех оболгали как бабка, эта привычка у вас сохранились еще со времен службы пропагандистом олигархов. Я направлю заявление о преступлении, расскажете следователям, где и у кого я взял взятку. Вы лучше осторожнее оставляйте деньги депутатам в конвертах, чтобы ненароком на них не было написано ДТЭК. Касательно предателя, запомните мои слова: ваш след в истории - это материалы дела о государственной измене!", - заявил Гео Лерос.

Что было ранее?

31 августа, выступая на сьезде партии "Слуга народа", президент Украины Владимир Зеленский обозвал "микробами" депутатов Команды Зе, "которые забыли для чего попали в Раду".

В ответ Гео Лерос раскритиковал президента, обвинив его в кумовстве, защите интересов олигархов и покрывательстве коррупции.

В Слуге народа очень негативно восприняли заявление депутата и приняли решение исключить его из своих рядов.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед СМИ, обозвал Гео Лероса взяточником и предателем.