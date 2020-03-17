Евро-2020 отменят из-за коронавируса: Раскрыты детали

Евро-2020 отменят из коронавируса:Раскрыты детали

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести чемпионат "Евро-2020" на 2021 год.

Об этом Норвежская федерация футбола сообщила в Twitter.

"УЕФА решил перенести чепионат Европы на 2021 год. Он будет проведен 11 июня- 11 июля следующего (2021 – прим. ред.) года. Больше информации поступит позже", - говорится в сообщении.

Отметим, что пандемия COVID-19 очень сильно ударила по сферам культуры и спорта: на данный момент по всему миру приостановлены сьемки целого ряда фильмов и сериалов, отменяются спортивные соревнования, выставки и пр. мероприятия.

Печальной участи не избежал и песенный конкурс "Евровидение-2020". Подробнее об этом читайте по ссылке.