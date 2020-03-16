Украинская звезда Голливуда заболела коронавирусом - ФОТО

Ольга Куриленко заболела коронавирусом - ФОТО

Голливудская актриса Ольга Куриленко заболела китайским коронавирусом и проходит лечение дома.

Об этом уроженка Бердянска написала в Instagram.

"Cижу дома взаперти после того как, тест на коронавирус показал позитивный результат. Болею уже неделю. Температура и слабость – мои основные симптомы. Берегите себя и относитесь к этому (к эпидемии коронавируса – прим. ред.) серьезно", - заявила Куриленко.

Отметим, что пандемия COVID-19 очень сильно ударила по сферам культуры и спорта: на данный момент по всему миру приостановлены сьемки целого ряда фильмов и сериалов, отменяются спортивные соревнования, выставки и пр. мероприятия.

Однако несмотря на жесткие меры, далеко не всем известным людям удалось избежать заражения. Так, несколько дней назад о своей болезни заявил голливудский актер Том Хэнкс. Подробности об этом читайте по ссылке.