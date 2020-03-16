Пандемия коронавируса Сергей Сивохо Владимир Зеленский война на Донбассе

Украинская звезда Голливуда заболела коронавирусом - ФОТО

17:30
Ольга Куриленко заболела коронавирусом - ФОТО - фото 1
Ольга Куриленко заболела коронавирусом - ФОТО

Голливудская актриса Ольга Куриленко заболела китайским коронавирусом и проходит лечение дома.

Нардепам запретили выезжать заграницу: Но есть нюанс

Об этом уроженка Бердянска написала в Instagram.

"Cижу дома взаперти после того как, тест на коронавирус показал позитивный результат. Болею уже неделю. Температура и слабость – мои основные симптомы. Берегите себя и относитесь к этому (к эпидемии коронавируса – прим. ред.) серьезно", - заявила Куриленко.

Украинская звезда Голливуда заболела коронавирусом - ФОТО - фото 197290

Отметим, что пандемия COVID-19 очень сильно ударила по сферам культуры и спорта: на данный момент по всему миру приостановлены сьемки целого ряда фильмов и сериалов, отменяются спортивные соревнования, выставки и пр. мероприятия.

Однако несмотря на жесткие меры, далеко не всем известным людям удалось избежать заражения. Так, несколько дней назад о своей болезни заявил голливудский актер Том Хэнкс. Подробности об этом читайте по ссылке.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса Ольга Куриленко Новости Мир
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Украина усилиивает меры безопасности - фото 1
Украина усиливает карантин - какие ограничения вводятся
18:20
Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом: Раскрыты детали - фото 1
Зеленский создал Совет по борьбе с коронавирусом: Раскрыты детали
16:30
МИД назвал количество украинцев, больных коронавирусом - фото 1
МИД назвал количество украинцев, больных коронавирусом
14:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00