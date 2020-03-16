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Нидерланды отменили "Евровидение-2020": Что известно?

18:30
Нидерланды отменили "Евровидение-2020": Что известно? - фото 1
Нидерланды отменили "Евровидение-2020": Что известно?

Песенный конкурс "Евровидение-2020" не состоится из-за мировой пандемии коронавируса.

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Об этом организаторы шоу сообщили в Facebook.

"Правительство Нидерландов приняло решение расширить запрет на мероприятия с участием более чем 100 посетителей до понедельника, 6 апреля. Таким образом Eurovision in Concert 2020 не сможет состояться в субботу, 4 апреля. Само собой разумеется, что здоровье наших посетителей, волонтеров и участвующих делегаций является нашим главным приоритетом, и поэтому мы будем полностью поддерживать меры, принятые нашим правительством", - заявили организаторы и пообещали решить вопрос с возвращением билетов.

Нидерланды отменили 'Евровидение-2020': Что известно? - фото 197314

"Нам потребуется несколько дней, чтобы определить другие возможные варианты. Те из вас, кто купил билеты на концерт, получат информацию в ближайшее время. Всего вам хорошего и берегите себя!", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 февраля состоялся финал Национального отбора "Евровидение-2020". О том, как это было читайте в нашем материале!

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