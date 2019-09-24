ЕС отменил санкции против Януковича – СМИ

ЕС отменил санкции против беглого президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщил пресс-секретарь политика Александра Януковича Юрий Кирасир в Facebook.

"Решение Европейского суда от 24 сентября 2019 г об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 гг является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В.Ф.Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине так в Европейском Союзе", - написал Кирасир.

Напомним, что 24 января 2019 года районный суд Киева осудил Виктора Януковича на 13 лет лишения свободы ("Государственная измена").

Экс-гарант с таким вердиктом не согласен и планирует его оспорить. Для прояснения некоторых моментов, защита экс-гаранта уже собралась ходатайствовать о допросе Петра Порошенко. По ее словам, ранее последний будто бы уклонялся от ответов на некоторые вопросы.

Отметим, что следствие против Виктора Януковича и его соратников идет уже не первый год. Летом 2019 г. украинские суды арестовали Александра Клименко (экс-министра доходов и сборов) и Виталия Захарченко (экс-главу МВД). Но есть один нюанс: они не проживают на территории Украины.

А вот с экс-главой МОЗ Раисой Богатыревой могла сложиться иная ситуация, но не сложилась. Соратница Януковича прилетела в Украину, была задержана, а после и отпущена под залог.