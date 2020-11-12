"Эпицентр" намерен бойкотировать карантин - Степанов в бешенстве

Эпицентр планирует работать на выходных

Решение правительства о введении карантина выходного дня вызвало негодование у бизнеса, ослушаться власти решила сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр-К", чьими владельцами является семья миллиардеров Герег.

На свой странице на фейсбуке компания разместила говорящий сам за себя пост, сообщающий о желании иметь в виду решение Кабмина.

"Внимание, вводим 72-часовую рабочую пятницу", - пошутили СММщики "Эпицентра".

Таким образом, в гипермаркете объявили о продолжении работы в условиях карантина выходного дня, когда магазины товаров не первой необходимости должны быть закрыты.

Дело в том, что магазин формально подошел к требованиям властей и устроил у себе еще весной ряды с продуктами, кормом для животных, а также другими товарами, подпадающими под определение как товары первой необходимости. Таким образом, строительный гипермаркет притворился как бы продуктовым магазином, на который не распространяется карантин.

Эта выходка уже довела до бешенства министра здравоохранения Степанова. Тот в ходе утреннего брифинга в четверг, 12 ноября, в резкой форме осудил "Эпицентр".

"Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей? Поехали со мной в реанимацию. Посмотрите в глаза больным, докторам, которые сражаются за жизни людей", - заявил взбешенный чиновник.

Отметим, что история это не новая - "Эпицентр", не испугавшись штрафов, работал и во время весеннего локдауна. Более того, извлек прибыл из доставки медицинских грузов из Китая на "Мрие".

Также добавим, что "Эпицентр" поддерживают и другие бизнесмены, в частности - рестораторы и владельцы кинотеатров. Назвал необдуманным решение о введении карантина выходного дня и мэр Львова Андрей Садовый.