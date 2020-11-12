Владимир Зеленский Карантин в Украине Джо Байден Холостячка война на Донбассе Досье

"Эпицентр" намерен бойкотировать карантин - Степанов в бешенстве

11:45
Эпицентр планирует работать на выходных - фото 1
Эпицентр планирует работать на выходных

Решение правительства о введении карантина выходного дня вызвало негодование у бизнеса, ослушаться власти решила сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр-К", чьими владельцами является семья миллиардеров Герег.

На свой странице на фейсбуке компания разместила говорящий сам за себя пост, сообщающий о желании иметь в виду решение Кабмина.

С 14 ноября в Украине вводят карантин выходного дня

"Внимание, вводим 72-часовую рабочую пятницу", - пошутили СММщики "Эпицентра".

Таким образом, в гипермаркете объявили о продолжении работы в условиях карантина выходного дня, когда магазины товаров не первой необходимости должны быть закрыты.

Дело в том, что магазин формально подошел к требованиям властей и устроил у себе еще весной ряды с продуктами, кормом для животных, а также другими товарами, подпадающими под определение как товары первой необходимости. Таким образом, строительный гипермаркет притворился как бы продуктовым магазином, на который не распространяется карантин.

Эта выходка уже довела до бешенства министра здравоохранения Степанова. Тот в ходе утреннего брифинга в четверг, 12 ноября, в резкой форме осудил "Эпицентр".

"Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей? Поехали со мной в реанимацию. Посмотрите в глаза больным, докторам, которые сражаются за жизни людей", - заявил взбешенный чиновник.

Отметим, что история это не новая - "Эпицентр", не испугавшись штрафов, работал и во время весеннего локдауна. Более того, извлек прибыл из доставки медицинских грузов из Китая на "Мрие".

Также добавим, что "Эпицентр" поддерживают и другие бизнесмены, в частности - рестораторы и владельцы кинотеатров. Назвал необдуманным решение о введении карантина выходного дня и мэр Львова Андрей Садовый.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Эпицентр-К Максим Степанов Карантин в Украине Пандемия коронавируса Новости Украина
Другое на тему
На связи "Феофания" - фото 1
Президент Зеленский госпитализирован, но продолжает работу на благо страны
09:09
Шмыгаль дал команду - фото 1
С 14 ноября в Украине вводят карантин выходного дня
Вчера, 15:00
Азербайджан добился всех поставленных целей - фото 1
Итоги войны за Нагорный Карабах: Россия усилилась в Армении, но проиграла Кавказ
Вчера, 10:19
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
09 ноября, 21:00
Викинги - жизнь продолжается в шестом сезоне - фото 1
Викинги 6: Чем закончилась первая часть финального сезона
08 ноября, 13:40
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 10:05