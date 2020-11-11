С 14 ноября в Украине вводят карантин выходного дня

Шмыгаль дал команду / Пресс-служба Кабмина

Уже в ближайшую субботу, 14 ноября, украинцев ждет сюрприз от властей - локдаун выходного дня. Кто не знает, что это такое - скоро узнает.

Действие карантина выходного дня начинается с субботы 00:00, когда многие украинцы еще празднуют пятницу.

Об этом в среду, 11 ноября, объявил на заседании Кабмина премьер Денис Шмыгаль. Причина - ухудшение эпидемиологической обастановки и неспособность государства остановить эпидемию коронавируса.

На выходных будет запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

Что будет работать в субботу и воскресенье:

продуктовые магазины;

аптеки (в частности ветеринарные);

АЗС;

общественный транспорт.

Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья на протяжении трех подряд недель.

Таким образом, украинцам рекомендуют провести дома 14-15, 21-22 и 28-29 ноября.

Также в Кабмине не забыли про ограничения и по будням.

Ограничения в будние дни: