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С 14 ноября в Украине вводят карантин выходного дня

Вчера, 15:00
Шмыгаль дал команду - фото 1
Шмыгаль дал команду / Пресс-служба Кабмина

Уже в ближайшую субботу, 14 ноября, украинцев ждет сюрприз от властей - локдаун выходного дня. Кто не знает, что это такое - скоро узнает.

Действие карантина выходного дня начинается с субботы 00:00, когда многие украинцы еще празднуют пятницу.

В Украине вводится новый вид карантина

Об этом в среду, 11 ноября, объявил на заседании Кабмина премьер Денис Шмыгаль. Причина - ухудшение эпидемиологической обастановки и неспособность государства остановить эпидемию коронавируса.

На выходных будет запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.

Что будет работать в субботу и воскресенье:

  • продуктовые магазины;
  • аптеки (в частности ветеринарные);
  • АЗС;
  • общественный транспорт.

Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья на протяжении трех подряд недель.

Таким образом, украинцам рекомендуют провести дома 14-15, 21-22 и 28-29 ноября.

Также в Кабмине не забыли про ограничения и по будням.

Ограничения в будние дни:

  • Рестораны и кафе будут закрыты после 22.00 до 07.00, кроме заказов на вынос и адресной доставки
  • Запрет на все культурные, концертные, социальные, религиозные, рекламные мероприятия с участием более 20 человек
  • Театры и кинотеатры будут работать, но лишь с 50% заполненностью мест
  • Транспорт весь будет работать, но без "стоячих" мест
  • Запрещены дискотеки, вечеринки в ночных клубах
  • Школы и садики будут работать (пока).
  • Курсы, кружки - в группах до 20 человек
  • Салоны красоты, парикмахерские и пр. могут работать, но если есть маркировка и соблюдается дистанция между клиентами 1,5 метра
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