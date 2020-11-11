С 14 ноября в Украине вводят карантин выходного дня
Уже в ближайшую субботу, 14 ноября, украинцев ждет сюрприз от властей - локдаун выходного дня. Кто не знает, что это такое - скоро узнает.
Действие карантина выходного дня начинается с субботы 00:00, когда многие украинцы еще празднуют пятницу.
Об этом в среду, 11 ноября, объявил на заседании Кабмина премьер Денис Шмыгаль. Причина - ухудшение эпидемиологической обастановки и неспособность государства остановить эпидемию коронавируса.
На выходных будет запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов и непродуктовых магазинов, ТРЦ, а также проведение культурных мероприятий.
Что будет работать в субботу и воскресенье:
- продуктовые магазины;
- аптеки (в частности ветеринарные);
- АЗС;
- общественный транспорт.
Новые ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья на протяжении трех подряд недель.
Таким образом, украинцам рекомендуют провести дома 14-15, 21-22 и 28-29 ноября.
Также в Кабмине не забыли про ограничения и по будням.
Ограничения в будние дни:
- Рестораны и кафе будут закрыты после 22.00 до 07.00, кроме заказов на вынос и адресной доставки
- Запрет на все культурные, концертные, социальные, религиозные, рекламные мероприятия с участием более 20 человек
- Театры и кинотеатры будут работать, но лишь с 50% заполненностью мест
- Транспорт весь будет работать, но без "стоячих" мест
- Запрещены дискотеки, вечеринки в ночных клубах
- Школы и садики будут работать (пока).
- Курсы, кружки - в группах до 20 человек
- Салоны красоты, парикмахерские и пр. могут работать, но если есть маркировка и соблюдается дистанция между клиентами 1,5 метра