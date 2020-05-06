5% от годового дохода: в АМКУ решили наказать "Эпицентр" за нарушение кризиса

Эпицентр хотят наказать за нарушение карантина. Но это не точно

Крупнейшая сеть строительных гипермаркетов в Украине работает без каких-либо ограничений с самого начала карантина. При этом менты ее даже не пытаются закрыть, а президент и вовсе встречал поставку товаров под видом гуманитарных грузов.

Закрывали глаза на вопиющие нарушения всех норм также и в Кабмине. К примеру, в правительстве озвучивали бредовые заявления о том, что "Эпицентр" торгует только средствами защиты от коронавирусной инфекции.

Само собой, бизнес нардепов и регионалов Александра и Галины Герег фактически прикрывают на высшем уровне. И даже сегодняшние заявления из Антимонопольного комитета Украины не внушают уверенности в том, что гипермаркет накажут.

Тем не менее, глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий на своей странице в Facebook написал о том, что расследование торговли запрещенными товарами во время карантина уже начато:

"Большинство торговых сетей Украины и небольших магазинов выполнили предписания и приостановили торговлю, чтобы уменьшить риск распространения COVID-19. Но не все. Собираем материалы и взвешиваем возможности правоприменения на основании составленных полицейскими протоколов. Если вина компании будет доказана, "Эпицентру" грозит штраф в размере 5% от дохода за весь прошлый год".

В "эпике" же утверждают, что ни в чем не виноваты и готовы сотрудничать с антимонопольным комитетом.