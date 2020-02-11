Экс-беркутовцы, прибывшие в Украину, остаются подсудимыми – Рябошапка

Экс-беркутовцы, прибывшие в Украину, остаются подсудимыми – Рябошапка

Экс-беркутовцы Александр Маринченко и Сергей Тамтура, ранее вернувшиеся в Украину, остаются подсудимыми.

Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Дело сейчас находится на стадии судебного рассмотрения и соответственно те люди, которые были обменены и которые вернулись, как были подсудимыми, так ими и остаются. То есть процессуальный статус у них не изменился", - рассказал глава ГПУ, добавив, что суд вновь рассмотрит дело Майдана 17 марта.

"Если они явятся в суд, то не будет оснований для изменения им меры предосторожности, если не появятся, то мы будем реагировать иначе", - отметил Рябошапка.

Напомним, в декабре 2019 г. после "нормандской" встречи украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

В их числе были и экс-сотрудники "Беркута". Несмотря на протесты у Лукьяновского СИЗО, злоумышленников все же смогли вывезти на Донбасс для обмена. 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127".

В феврале 2020 г. экс-беркутовцы Александр Маринченко и Сергей Тамтура, ранее обменянные на узников Кремля, вернулись в Украину. Подробности читайте по ссылке