Экс-беркутовцы вернулись в Украину и обратились к Зеленскому - ФОТО

Экс-беркутовцы вернулись в Украину и обратились к Зеленскому - ФОТО

Экс-беркутовцы Александр Маринченко и Сергей Тамтура, ранее обменянные на узников Кремля, вернулись в Украину. Их обвиняют в убийстве 48 человек.

Об этом написал адвокат Александр Горошинский в Facebook.

"Бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договорённостей",- заявил юрист и выложил обращение преступников к президенту Украины.

В "открытом письме" экс-беркутовцы заявили о своей невиновности из-за "отсутствия доказательств" в расстреле Майдана и напрямую обвинили украинских правоохранителей в "несправедливом расследовании" событий 2014 г.

"Мы призываем Президента Украины, Генерального прокурора Украины и депутатов Верховной Рады Украины немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 при участии международных наблюдателей и экспертов», - заявили экс-беркутовцы.

Напомним, в декабре 2019 г. после "нормандской" встречи украинские суды начали отпускать на волю пророссийских террористов.

В их числе были и экс-сотрудники "Беркута". Несмотря на протесты у Лукьяновского СИЗО, злоумышленников все же смогли вывезти на Донбасс для обмена. 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен в формате "76 на 127". Подробности читайте по ссылке.