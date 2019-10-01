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Дубинский получает больше Порошенко - ФОТОФАКТ

14:51
Дубинский получает больше Порошенко - ФОТОФАКТ - фото 1
Дубинский получает больше Порошенко - ФОТОФАКТ

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский получает большую зарплату, чем пятый президент Петр Порошенко.

Луценко получил огромные деньги. После отставки - ФОТО

Об этом свидетельствуют данные аппарата ВРУ.

Согласно отчету, в Раде рекордсменами по зарплате оказались Дмитрий Разумков ( 50 500 грн.), Руслан Стефанчук (59 300 грн.) и Елена Кондратюк (49 800 грн.).

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А вот другим народным избранникам достались суммы поменьше. Так, одиозный депутат Александр Дубинский получил 43 300 грн., а Петр Порошенко 42 000 грн.

Еще меньше заработали главы фракций "Батькивщина" и "ОПЗЖ": Юлия Тимошенко (37 200 грн.), Юрий Бойко (38 400 грн.) и Вадим Рабинович (37 500 грн.).

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Напомним, что ранее Дмитрий Разумков жаловался на то, что у нардепов слишком маленькая зарплата и ее стоит повысить.

А один из "слуг народа" Жан Беленюк и вовсе назвал ее минимальной.

Кстати о деньгах. Как думаете, сколько получает Владимир Зеленский и Андрей Богдан? Ответ узнаете здесь.

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Верховна Рада Александр Дубинский Петр Порошенко зарплата Юлия Тимошенко Дмитрий Разумков Вадим Рабинович Юрий Бойко Новости Украина
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