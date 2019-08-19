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Нардепы слишком мало получают – Команда Зе

08:44
Нардепы слишком мало получают – Команда Зе - фото 1

Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков заявил, что у нардепов слишком маленькая зарплата и ее стоит повысить.

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Об этом политик рассказал в интервью "Новое время".

"Будущий депутат парламента будет получать зарплату в 36-37 тыс. грн, с доплатами – до 50 тыс. грн – это справедливо? Мы только идем к тому, что, например, в европейских депутатов – достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж", - сказал Разумков.

Отметим, что на данный момент зарплата нардепов составляет около 30 тыс. грн., и это не считая компенсаций на аренду жилья и пр. льготы.

Напомним, что ранее один из "слуг народа" Жан Беленюк сравнил упомянутую сумму с минимальной зарплатой.

Кстати о деньгах. Как думаете, сколько получает Владимир Зеленский и Андрей Богдан? Ответ узнаете здесь.

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Партия Слуга народа Дмитрий Разумков нардеп Верховна Рада Новости Украина
Новое время
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