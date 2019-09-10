Луценко получил огромные деньги. После отставки - ФОТО

Луценко получил огромные деньги. После увольнения - ФОТО

Экс-глава ГПУ Юрия Луценко после ухода в отставку получил больше 100 тыс. грн.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на отчет ГПУ.

По данным источника, за август месяц с учетом надбавок и премий экс-генпрокурор получил 119 758 грн. Основной оклад Луценко составил 37 тыс. грн.

Как "Без табу" писали ранее, Юрий Луценко подал в отставку 29 августа 2019 г. – лишь через три месяца, после того как новоизбранный президент Владимир Зеленский потребовал у него освободить кресло генпрокурора.

Но тот отказался.

Летом 2019 г. глава государства неоднократно подавал Раде 8-го созыва прошение об увольнении главы ГПУ. Однако у парламента был свой взгляд на проблему.

Напомним, Луценко засудит "слугу народа". Известно за что.