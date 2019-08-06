У Богдана отчитались о зарплате. "Сумма" поражает

У Богдана отчитались о зарплате. "Сумма" поражает

Офис Президента отчитался о зарплате своего руководящего состава. За три месяца работы тот получил целых ничего.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на Государственное управление делами.

"Заработная плата руководителю Офиса Президента Украины Богдану А. И., первому заместителю Руководителя Офиса Президента Украины Трофимову С. В. и заместителям Руководителя Офиса Президента Украины Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. И Гончаруку А. В. в июле 2019 года не начислялась", - сказано в ответе ГУД на запрос "УН".

А вот самому президенту деньги выплачивают и регулярно.

"Заработная плата Президенту Украины Зеленскому В. А. в июле 2019 года начислена в размере должностного оклада – 28 000 гривен", - говорится в том же документе.

Для сравнения, в прошлом месяце оклад гаранта составил 12 727 грн. И 2 481 грн из них президент заплатил в качестве налога.

Напомним, Луценко получил надбавку. За отличную работу.