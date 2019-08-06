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У Богдана отчитались о зарплате. "Сумма" поражает

17:00
У Богдана отчитались о зарплате. "Сумма" поражает - фото 1
У Богдана отчитались о зарплате. "Сумма" поражает

Офис Президента отчитался о зарплате своего руководящего состава. За три месяца работы тот получил целых ничего.

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Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на Государственное управление делами.

"Заработная плата руководителю Офиса Президента Украины Богдану А. И., первому заместителю Руководителя Офиса Президента Украины Трофимову С. В. и заместителям Руководителя Офиса Президента Украины Костюку Ю. Ю., Рябошапке Р. Г., Тимошенко К. В., Пристайко В. В. И Гончаруку А. В. в июле 2019 года не начислялась", - сказано в ответе ГУД на запрос "УН".

А вот самому президенту деньги выплачивают и регулярно.

У Богдана отчитались о зарплате. 'Сумма' поражает - фото 185497

"Заработная плата Президенту Украины Зеленскому В. А. в июле 2019 года начислена в размере должностного оклада – 28 000 гривен", - говорится в том же документе.

Для сравнения, в прошлом месяце оклад гаранта составил 12 727 грн. И 2 481 грн из них президент заплатил в качестве налога.

Напомним, Луценко получил надбавку. За отличную работу.

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Офис Президента Андрей Богдан Владимир Зеленский Новости Украина
Украинские новости
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