"Минималка 30 тыс": Жан Беленюк украл лавры Вакарчука - ВИДЕО

«Минималка 30 тыс»: Жан Беленюк похитил лавры Вакарчука - ВИДЕО

Борец Жан Беленюк смог пройти в Раду от "Слуги народа". И тут же решил похитить лавры Святослава Вакарчука.

Отвечая на вопросы СМИ о своей будущей работе, он заявил, что будет заниматься вопросами спорта в комитете по вопросам соцполитики.

И прокомментировал свою будущую зарплату.

“Мне называли разные суммы... Она там как-то соответствует прожиточному минимуму или минимальной зарплате, кажется, будет где-то в районе 30 тысяч гривен“, - сказал Беленюк.

Отметим, что на данный момент минимальная зарплата составляет 4173 грн., но к концу года ее планируют повысить.

Напомним, что похожий ляп допустил в свое время и Святослав Вакарчук. Отвечая на вопрос о цене газа, певец заявил о сумме в 250 грн за кубометр. Однако это не помешало пройти ему в Раду.