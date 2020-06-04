Диверсия против Украины: суд обязал СБУ открыть уголовку против Максима Степанова

Коррупцию Степанова должны расследовать

Сотрудники Службы безопасности должны расследовать масштабные коррупционные схемы, которые внедрил после своего назначения министр здравоохранения в период жесточайшего экономического и здравоохранительного кризиса, связанного с пустой казной и пандемией COVID-19.

В четверг, 4 июня, на своей странице в Facebook народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова опубликовала пост, свидетельствующий о том, что СБУ вопреки желанию службы будет обязано открыть уголовное дело против Максима Степанова.

Как свидетельствуют обнародованные парламентарием документы, решение заставить подчиненных Баканова выполнять свои обязанности приняли сегодня в Шевченковском районном суде столицы.

"Сегодня через суд заставила СБУ открыть уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по статье 113 Уголовного кодекса Украины, а именно диверсию против страны, – подчеркнула Устинова. - Считаю, что то количество медиков, которое погибло пока МОЗ дерибанил средства на их защиту – это диверсия против страны и медицинских работников в частности".

Поначалу все обращения нардепа работниками Службы были нагло отфутболены, хотя факты коррупционных схем с участием министра, что называется, налицо. При этом в СБУ открыли шесть уголовных дел против отечественных производителей, которые продавали медикам костюмы защиты дешевле, чем их закупали чинуши из МОЗ.

Напомним, сейчас, несмотря на рост количества зараженных, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.