Степанов и компания разокрали миллиарды, выделенные на борьбу с коронавирусом (ФОТО)

Степанов ставил свою подпись под расчетами закупок

Пока украинские врачи массово заражаются и даже умирают из-за отсутствия средств защиты, в кабинетах минздрава успешно и бессовестно распиливают выделенные Верховной Радой на борьбу с пандемией деньги. Под распил попали примерно 3 миллиарда гривен.

Как свидетельствуют документы, опубликованные журналистами-антикоррупционерами проекта "Бигус.инфо", при планировании расходов для закупки всего необходимого медикам, в МОЗ при Степанове установили цены с огромнейшей наценкой.

Так что убытки государству от таких закупок исчисляются совершенно баснословными суммами, которые злоумышленники наверняка прогнали через подставные компании и распилили между собой.

По данным СМИ, из общего государственного фонда таким образом было куплено средств защиты на 3 миллиарда, а если бы чиновники не хотели тырить, количество масок, костюмов и прочих жизненно важных вещей было бы куда большим. Так что, по большому счету, за каждого зараженного медика должны отвечать все причастные к отсутствию СИЗ, начиная от Скалецкой, и заканчивая Степановым.

Большая часть позиций закупок по расчетной стоимости превышает реальные цены в несколько раз. Только на защитных костюмах таким образом Степанов и компания распилили больше миллиарда.

Более того, МОЗ предлагает выделить еще 2 миллиарда 339 миллионов 852 тысяч гривен на закупку средств индивидуальной защиты для работников медучреждений, где принимают больных с COVID-19 и экстренной медицинской помощи. Само собой, украдут и деньги из этих покупок.

Чтобы доказать разницу в ценах, журналисты опубликовали стоимость товаров, которые за деньги благотворителей закупает организация "Пациенты Украины".

Но и это еще не все махинации руководства МОЗ. В документах указана информация о выделении 100 миллионов на закупку 200 аппатаров ИВЛ.

При этом приобретать чиновники хотят отечественные разработки по цене в 500 тысяч гривен за штуку. Но в проекте бюджетного комитете ВР черным по белому указано о том, что "информация об отечественных производителях аппаратов ИВЛ, которые соответствуют определенным МОЗ медико-техническим требованиям, и средней рыночной стоимости таких аппаратов отсутствует".