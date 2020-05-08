Дети раздражают: "Слуги народа" требуют открыть детские сады

"Слуги народа" хотят побыстрее открыть детские сады

Отсутствие системности со стороны правительства вкупе с безалаберностью и попытками ситуативно угнаться за политическим рейтингом привели к тому, что целый ряд нардепов в разгар пандемии китайского коронавируса потребовали от правительства снять органичения на работу детских садов.

Об этом на своей странице в Facebook заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, Кабмин должен открывать детские сады уже весной, поскольку "раздраженные родители работают с детьми на голове", а тысячи владельцев частных дошкольных заведений могут обанкротиться.

Как утверждает нардеп, в чью светлую голову помимо всего прочего недавно пришла идея переписать принцип увольнения министров, для постепенного открытия детских садов уже весной под обращением к Денису Шмыгалю подписались 52 народных депутата от партии поломавшегося монобольшинства.

В документе "слуги народа" утверждают, что закрытые детские сады - "едва ли не главная проблема карантина, которая ведет к социальной напряженности".

"При условии строгого соблюдения всех санитарно-гигиенических норм. Первым этапом могут стать "дежурные группы" на ограниченное время с ограниченным количеством детей. Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, постепенно можно будет снимать ограничения - и так до восстановления полноценной работы садиков. Под обращением уже подписались многие народные депутаты, в том числе и я", - отметила Кравчук.

Примечательно, что подобные призывы генерируются власть имущими в самый разгар пандемии коронавируса, которую руководство МОЗ почему-то называют "плато". Не менее эпичен и тот факт, что реальную картину распространения заражения узнать невозможно, поскольку от массового тестирования чиновники фактически отказались. Если еще несколько дней назад власти декларировали начало тотальной проверки населения на инфекцию, то уже сегодня главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что "тестирование даст мнимое ощущение безопасности".

Напомним, в Украине только по официальным данным зарегистрировали 14195 подтвержденных случаев из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.