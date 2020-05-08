За сутки от коронавируса скончались больше 20 украинцев

Люди забивают на карантин, а коронавирус распространяется

Утром в пятницу, 8 мая, в центре общественного здоровья опубликовали очередную сводку официальных данных о распространении китайского коронавируса по стране. При этом даже не соответствующие действительности цифры гласят о том, что никакого контроля над заболеванием нет и в помине

Как утверждают топ-чиновники, по состоянию на сегодня количество признанных государством случаев инфицирования СOVID-19 составляет 14 тысяч 195.

Болезнь за два с лишним месяца унесла жизнь 361 человека. А еще вчера цифра летальных случаев, называемых минздравом, составляла 340.

Переполненные больницы, 21 скончавшийся за сутки пациент и отсутствие реальных данных - именно так, по словам Максима Степанова, выглядит "контроль над ситуацией".

Кроме того, уже второй день в лабораториях Центра общественного здоровья проводят 500 с лишним положительных тестов из вновь привезенных. Так что даже официальная статистика растет неумолимо и весьма серьезно.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 8 мая в Украине 14195 лабораторно подтвержденных случаев из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 504 новых случая.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.