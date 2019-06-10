Десятки детей отравились в лагере на Буковине: что творится

Десятки детей отравились в лагере: что творится

В детском лагере в Черновицкой области отравились 30 постояльцев.

ЧП приключилось в воскресенье, 9 июня. У нескольких десятков детей обнаружили симптомы отравления: боль в животе и рвоту. На место инцидента выехали врачи.

На данный момент ситуация будто бы улучшилась. Обстоятельства ЧП выясняются.

Отметим, что в этот же день в Винницкой области микроавтобус, перевозивший ядохимикаты, упал в реку, мгновенно загрязнив ее и создав массу проблем для тысяч людей.

Из-за утечки химикатов в приток реки Рось возникла угроза загрязнения питевой воды я ряде городов Киевской области. В настоящее время сообщается, что в Белой Церкви отключена вода.

Напомним, в школе Днепра отравились больше сотни детей. Всего же на учебу не вышли более 500 из 900 учеников.