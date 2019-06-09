Из-за аварии с ядохимикатами в Киевской области отключили воду

Острожно, яды

В воскресенье, 9 июня, в Винницкой области произошло ДТП - микроавтобус, перевозивший ядохимикаты, упал в реку, мгновенно загрязнив ее и создав массу проблем для тысяч людей.

Как установили полицейский, ядохимикаты были краденные, а это значит, что водитель теперь точно сядет.

Химикаты "Нурал B" и другие весом более тонны были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. Авария произошла около серда Збаржевка Погребищенского района Винницкой области.

Однако это не отменяет ущерба, который нанес горе-злодей тысячам людей.

Отметим, что Нурал В - химикат второго класса токсичности, который запрещен для использования в приусадебном хозяйстве. Это очень опасный яд. А потому не удивительно, что за короткое время яд убил всю рыбу в округе. Более того, такие яды обладают фумингатными свойствами - то есть испаряются (в такую-то жару) и пары этого яда могут причинить серьезные вред при контакте с кожей.

Из-за утечки химикатов в приток реки Рось возникла угроза загрязнения питевой воды я ряде городов Киевской области. В настоящее время сообщается, что в крупном райцентре столичной агломерации - Белой Церкви - отключена вода.

“Обращаемся ко всем жителям с сообщением о запрете вылова рыбы, купания и выпаса скота в акватории реки Рось. Также, 9 июня в 23-00 будет отключено водоснабжение”, - сообщили в РГА.

Сделано это было как превентивная мера и водоснабжение возобновится после проведения исследований воды.

Также полиция Киевской области призвала не купаться и не ловить рыбу, а также купать и выпасать домашних животных в водоемах в бассейне реки Рось, по меньшей мере, в течение суток.

Отметим, что из-за аварии "бусика" с ядом в регионе возникла паника, а потому администрация соседних городов выступила с заявлениям. Так, в Умани соседней Черкасской области уже заявили, что ядохимикаты никак не угрожают городу и призвали не поднимать панику. Однако, люди, наученные не верить властям в случае различных катастроф, в праве им не поверить.