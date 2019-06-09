Под Винницей в реку попали сотни литров яда, отрава идет к Днепру (ФОТО)

Микроавтобус с тонной яда перевернулся прямо в приток Днепра

Настоящая экологическая катастрофа произошла в районе села Збаржевка Погребищенского района Винницкой области. Автомобиль, на котором перевозили химпрепараты для уничтожения насекомых-вредителей, перевернулся и упал в приток реки Рось.

Буквально за несколько часов после инцидента в реке, куда попали инсектециды, вымерли рыба, а также другие обитатели водоема.

Сколько именно инсектицида попало в реку, пока неизвестно - спасатели извлекли из воды только микроавтобус, а контейнер с содержимым еще не достали.

Тем не менее, факт заражения очевиден.

"Во время транспортировки тонны инсектицида "Нурали B" автомобиль перевернулся в приток реки Рось. На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов! Через 10-12 часов инсектицид достигнет Белоцерковщины! Прошу сообщить всих жителей о запрете вылова рыбы, купания и выпаса скота в акватории реки", - отметил и.о. главы райгосадминистрации Белой Церкви Юрий Савчук.

Примечательно, что Рось впадает в Днепр, так что через считанные часы яд может достигнуть и его вод.

В данный момент экоголгические службы занимаются замерами вод в Роси на разных участках реки, пытаясь установить глубину загрязнения и точную зону поражения.

Над локализацией распространения яда также работают, но удастся ли сократить хотя бы предполагаемую площадь ЧП, пока неизвестно.

Кроме того, в самой Белой Церкви прекратили забор питьевой воды из Роси. С 23:00 воскресенья, 9 июня, подачу воды в городе полностью прекратят, а восстановить ее обещают только лишь после всецелого устранения угрозы отравления людей.