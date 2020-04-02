Пандемия коронавируса Максим Степанов Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

COVID-19 рассвирепел не на шутку, жертв в Украине все больше

Вчера, 22:30
COVID-19 рассвирепел не на шутку, жертв в Украине все больше - фото 1

В четверг, 2 апреля, Минздрав обновил отчет о пандемии коронавируса в Украине.

Коронавирус вновь атаковал ВСУ: Раскрыты детали

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"По состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от COVID-19. В общем 19 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Карантин в Украине Пандемия коронавируса Министерство здравоохранения Новости Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Украина подпишет расширенное соглашение с МВФ: Зеленский назвал дату - фото 1
Украина подпишет расширенное соглашение с МВФ: Зеленский назвал дату
Вчера, 22:52
Не имеет отношения: ОПУ оправдал Ермака за пленки Лероса - фото 1
Не имеет отношения: ОПУ оправдал Ермака за пленки Лероса
Вчера, 19:40
Боевики "ЛДНР" опубликовали обменные списки: Все подробности - фото 1
Боевики "ЛДНР" опубликовали обменные списки: Все подробности
Вчера, 18:18
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00